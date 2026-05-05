Снижение жира в области живота помогает сохранить когнитивные способности. Израильское исследование

Ученые Университета Бен-Гурион показали, что накопление брюшного жира связано с ускоренной атрофией мозга, а снижение жира может защитить от негативных последствий.

Масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, охватило 533 участника: мужчин и женщин среднего возраста, за которыми наблюдали от 5 до 16 лет. Все они прежде участвовали в четырех крупных диетических клинических испытаниях. В ходе наблюдения участникам регулярно проводили МРТ головного мозга и брюшной полости, и оценивали когнитивные функции с помощью теста МоСА.

Результаты показали: чем меньше висцерального жира накапливалось за годы наблюдения, тем выше были показатели теста МоСА, больше общий объем мозга и серого вещества, и лучше сохранение гиппокампа. Кроме того, замедлялось расширение желудочков мозга – важный маркер атрофии. Причем изменение объема подкожного жира и индекса массы тела корреляций с состоянием мозга не показали, что указывает на биологическую специфику именно висцерального жира.

Наблюдение с тремя МРТ-сканированиями за пять лет подтвердило: снижение висцерального жира в ходе 18-месячной диеты предсказывало лучшую сохранность структур мозга спустя 5 и 10 лет независимо от общей потери веса, то есть ключевым фактором оказалось именно уменьшение брюшного жира, а не похудение само по себе.

Ученые считают, что механизм действия связан с гликемическим балансом. Только показатели глюкозы натощак и гликированного гемоглобина предсказывали скорость структурных изменений мозга. Авторы полагают, что именно снижение чувствительности к инсулину нарушает мозговое кровообращение, снижает целостность гематоэнцефалического барьера и ускоряет деградацию серого вещества и гиппокампа.

Первый автор работы доктор Дафна Пахтер отметила: "Вес сам по себе не является чувствительным маркером глубоких метаболических изменений в организме. Мы обнаружили, что даже при небольшой общей потере веса устойчивое снижение висцерального жира помогает сохранить структуры мозга и замедлить атрофию".