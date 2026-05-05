Израиль

В Газе ликвидирован командир "Нухбы", участвовавший в нападении на "Нову" 7 октября 2023 года

время публикации: 05 мая 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 14:14
ЦАХАЛ сообщил, что 4 мая в центральной части сектора Газы был ликвидирован Анас Мухаммад Ибрагим Хамад, командир подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, он участвовал во вторжении на территорию Израиля и нападении на фестиваль "Нова" во время резни 7 октября 2023 года.

В ЦАХАЛе заявили, что Хамад представлял непосредственную угрозу израильским силам, действующим в секторе Газы, и был ликвидирован точечным ударом с воздуха.

