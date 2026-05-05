05 мая 2026
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
ЦАХАЛ подтвердил обстрел летательного аппарата на юге Ливана

время публикации: 05 мая 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 15:31
ЦАХАЛ: сегодня не все перехваты БПЛА на юге Ливана были удачными
ЦАХАЛ сообщил, что во время операции по поддержке израильских сил, действующих в Южном Ливане, была предпринята неудачная попытка запуска ракеты класса "земля-воздух" по летательному аппарату (судя по ливанским источникам, "Хизбалла" обстреляла вертолет). Пострадавших и ущерба нет.

Сообщается также, что израильские ВВС перехватили другую воздушную цель (видимо, БПЛА) до ее проникновения на территорию Израиля, тревога не объявлялась в соответствии с действующими правилами.

Ранее 5 мая "Хизбалла" выпустила несколько ударных беспилотников и противотанковую ракету по району, где действуют силы ЦАХАЛа. Кроме того, рядом с израильскими военнослужащими в Южном Ливане были приведены в действие несколько взрывных устройств. Пострадавших среди израильских военных нет.

