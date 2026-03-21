x
21 марта 2026
Культура

Турецкий исторический сериал показывает евреев как организаторов глобального заговора

Турция
Антисемитизм
время публикации: 21 марта 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 09:18
Турецкий сериал "Мехмед: султан Завоеватель"
Турецкий сериал "Мехмед: султан Завоеватель", посвященный султану Османской империи Мехмеду II, выходит в Турции на государственном канале TRT1, пишет "Маарив".

В последние дни сериал привлек к себе внимание из-за сцены, в которой евреи показаны как организаторы глобального заговора, призванного разжечь конфликт между христианами и мусульманами.

Доктор Хай Эйтан Коэн Янроджак из Центра Даяна Тель-Авивского университета отмечает, что эта сцена сочетает классические антисемитские мотивы с искажением истории. "Мехмед не был антисемитом. Он был интеллектуалом, и его искаженное изображение в сериале создает совершенно новый нарратив", – говорит Янроджак.

Эксперт также обращает внимание на государственный статус канала: "TRT1 – это канал общественного вещания, и такие материалы не появляются случайно. Трудно предположить, что контент идет без контроля или одобрения сверху", – подчеркнул он.

