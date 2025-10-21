Съемки сериала по сценарию Лихи Лапид прервали пропалестинские активисты

Съемки сериала "Чужесть" (זרות) по роману Лихи Лапид, которые проходят в Будапеште, были приостановлены из-за акции пропалестинских активистов. Активисты выкрикивали кричалки и мешали съемочной группе работать. Судя по видео с места событий, полиция присутствовала на площадке, но в ситуацию не вмешивалась.

Сценарий сериала, над которым работает корпорация yes, основан на одноименной книге Лихи Лапид, вышедшей в 2022 году. Правда, судя по официальному пресс-релизу сериала, Лапид перенесла действие фильма в наши дни, и теперь история разворачивается на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Главная героиня шоу – Нина, молодая девушка из Мицпе-Рамон, убегает из дома и исчезает после того, как у неё завязывается запретная связь с Йонатаном Шмуэли – женатым предпринимателем в сфере недвижимости и отцом двоих детей. И однажды Нине придется скрываться от нечистых на руку партнеров Шмуэли по бизнесу. Ее подруга погибает, а Нина в панике бежит и находит убежище в квартире одинокой вдовы, чей старший сын погиб на войне. Отсюда события начинают стремительно усложняться.

Режиссер проекта – Цион Рубин. В проекте снимаются Яна Йосеф, Эйнат Холанд, Шахар Хайон и участница "Евровидения" от Израиля Эден Голан. Премьера шоу запланирована на 2026 год.