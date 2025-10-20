Лувр открылся после "ограбления века" и вновь закрылся

Парижский Лувр объявил об открытии и возобновлении работы 20 октября, после "ограбления века" накануне, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея. При этом отмечалось, что часть музейных помещений пока будет закрыта для публики.

Однако вскоре после объявления об открытии администрация Лувра поспешила заявить, что музей сегодня останется закрытым. Судя по всему, до вторника, 21 октября.

Около суток Лувр был закрыт после дерзкого ограбления. Добычей злоумышленников стали драгоценности императора Наполеона и его супруги. Стоимость похищенного составляет миллионы евро. Преступники проникли в музей со стороны набережной Сены, воспользовавшись работами по реконструкции. Они поднялись на грузовом лифте, попав прямо в галерею Аполлона. Двое из них сломали стекло и проникли внутрь, а третий остался ждать снаружи. В общей сложности, украдено девять произведений ювелирного искусства, в том числе ожерелье, диадема и брошь. В ходе ограбления никто не пострадал. Преступникам удалось скрыться.