"Страшный суд" Микеланджело подвергнется массивной реставрации в 2026 году

Ватикан объявил о большой реставрации "Страшного суда" Микеланджело в начале 2026 года. По словам руководителя лаборатории необходимы срочные ремонтные работы, чтобы защитить шедевр Возрождения от воздействия чрезмерного потока туристов.

В январе 2026 года начнутся масштабные работы по реставрации "Страшного суда" Микеланджело – монументальной фрески (14,5 на 14,5), занимающей всю алтарную стену Сикстинской капеллы.

Во время реставрации капелла останется открытой для посещения. Однако стена будет закрыта металлическими лесами, которые позволят группе из 10-12 реставраторов работать одновременно. Скорость работы очень важна. Сикстинская капелла не прекращает быть открытым музеем, а также местом проведения конклавов.

Каждый год реставраторы поднимались к фреске на механическом подъёмнике, проверяя её состояние. Но теперь этого мало. Миллионы туристов, приходящих в капеллу, оставляют след – влагу дыхания, пыль, мельчайшие частицы, которые медленно оседают на краске. "Необходимо вмешательство, – рассказал Vatican News Паоло Виолини, новый руководитель Лаборатории реставрации живописи Ватикана. – Мы должны завершить всё к Пасхе, чтобы очистить поверхность до Страстной недели".

Виолини стал главой лаборатории в августе, сменив Франческу Персегати, руководившую подразделением с 2017 года. Лаборатория работает с 1923-года, её основал Бьяджо Бьяджетти, но её корни уходят в XIX век, когда реставрацией занимались художники Академии Святого Луки. По словам Виолини, "нить преемственности никогда не прерывалась", и именно в этом заключается уникальность ватиканской школы реставрации.

Виолини – не новичок. С 1988 года он работает с папскими коллекциями и "Станцами Рафаэля".

Предыдущая реставрация, законченная в 1994 году, сопровождалась большим скандалом.

Сикстинская капелла – Построена в 1470-1480-х годах при указу папы Сиксте IV на месте "Большой капеллы". Самая известная часть – потолок и "Страшный суд" Микеланджело.

Предыдущая реставрация "Страшного суда" – Проводилась с 1980 г по 1994 г. Фреску очистили полностью от копоти и слоёв потемневшего лака. Цвета оказались ярче и светлее, чем ожидали искусствоведы. Однако реставрация вызвала неоднозначную реакцию: критики утверждали, что вместе с грязью были утрачены авторские штрихи и поправки, изменившие изначальный замысел. Одни говорили о "возвращении подлинного Микеланджело", другие – о "невосполнимой потере".

Ускромнение фрески – После завершения росписи в 1541 году многие сочли изображения обнажённых фигур неприличными для алтарной стены. На Тридентском соборе (1545-1563) было решено "прикрыть" наготу. В 1564 году художник Даниэле да Вольтерра добавил на фреску драпировки и повязки (за это его прозвали "Il Braghettone" – "штанишник"). Часть этих "цензурных" добавлений сохранилась до наших дней, часть была удалена в ходе реставрации XX века.