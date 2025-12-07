x
07 декабря 2025
Культура

Spotify опубликовал рейтинг самых прослушиваемых композиций: в Израиле победила "Королева поколения"

Музыканты
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:01
Spotify опубликовал рейтинг самых прослушиваемых композиций: в Израиле победила "Королева поколения"
AP Photo/Richard Drew

Музыкальный стриминговый сервис Spotify опубликовал традиционный рейтинг самых прослушиваемых композиций года. В Израиле второй год подряд побеждает Омер Адам. На этот раз с песней "Королева поколения" (מלכת הדור). Второе месте занимает Одая, третье Пеер Таси. Дальше следуют Ошер Коэн, Эяль Голан, Туна, Итай Леви и Равид Плотник.

Первое место в общемировом рейтинге занимает американский рэппер Bad Bunny. Следующие места в рейтинге популярности Тейлор Свифт, The Weeknd, Дрейк, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Бруно Марс и Ариана Гранде.

Культура
