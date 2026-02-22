x
22 февраля 2026
Здоровье

Отделение интенсивной терапии в "Барзилай" закрыто на дезинфекцию

время публикации: 22 февраля 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 19:42
Hadas Parush/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что на фоне нескольких случаев устойчивых инфекций все пациенты отделения интенсивной терапии больницы "Барзилай" в Ашкелоне были переведены для проведения тщательной дезинфекции и глубокой уборки в отделении.

Процесс начался в воскресенье, 22 февраля, и его завершение ожидается через несколько дней. Пациенты отделения были выписаны, если это позволяло их состояние, или переведены в другие отделения под наблюдением реанимационной бригады.

Больница проводит необходимые мероприятия в присутствии и под руководством специалистов отдела по профилактике инфекций министерства здравоохранения. По завершении процесса на месте будет проведена проверка, и только после одобрения минздравом отделение интенсивной терапии будет вновь открыто для приема пациентов.

