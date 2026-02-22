x
22 февраля 2026
22 февраля 2026
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Мир

В Мексике военные ликвидировали наркобарона "Эль Менчо"

время публикации: 22 февраля 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 20:13
В Мексике военные ликвидировали наркобарона Эль Менчо
В Мексике военными ликвидирован Немесио Осегера Сервантес, известный под кличкой Эль Менчо, основатель и глава "Картеля Халиско нового поколения" (CJNG). Операция проводилась в муниципалитете Тальпа-де-Альенде штата Халиско. Гибель наркобарона подтверждена высокопоставленными чиновниками мексиканского правительства, пишет сайт Merca2.0.

После завершения операции в шести штатах страны – Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес – зафиксированы дорожные блокады и поджоги транспортных средств. Это распространенная реакция преступных группировок на громкие аресты или ликвидации. К восстановлению порядка привлечены федеральные и региональные силовые структуры.

CJNG, основанный Эль Менчо в 2010 году, признан одной из наиболее опасных преступных организаций Мексики. Картель действует в более чем 20 штатах страны и имеет международное присутствие. Власти США оценивали информацию о местонахождении Осегеры в 15 миллионов долларов.

