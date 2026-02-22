Семья Ронена Бара привлекла на бирже 375 млн шекелей

Компания "Продалим", разрабатывающая и производящая специализированные натуральные пищевые ингредиенты для индустрии продуктов питания и напитков, завершила первичное размещение акций на Тель-Авивской фондовой бирже.

В ходе IPO компания получила 370 миллионов шекелей путем продажи 15% акций институциональным инвесторам. Размещение, спрос на которое превысил предложение в пять раз, дало компании ценник в 2,1 миллиарда шекелей до IPO и в 2,47 миллиарда шекелей после него.

Контрольный пакет "Продалим" принадлежит семье Березовски-Барак (62,4%), холдингу "Хевра лэ-Исраэль" (29%) и страховой группе "Харель" (8,6%).

Компания была основана в 1987 году Ноахом Березовски, отцом бывшего главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. Акции семьи распределены между Ноахом, его сыном и генеральным директором компании Цахи Баром и его дочерью Реут Березовски-Гутман. Ронен Бар не имеет доли в компании.