Экономика

Семья Ронена Бара привлекла на бирже 375 млн шекелей

Инвестиции
Биржа
время публикации: 22 февраля 2026 г., 20:04
Семья Ронена Бара привлекла на бирже 375 млн шекелей
Chaim Goldberg/Flash90

Компания "Продалим", разрабатывающая и производящая специализированные натуральные пищевые ингредиенты для индустрии продуктов питания и напитков, завершила первичное размещение акций на Тель-Авивской фондовой бирже.

В ходе IPO компания получила 370 миллионов шекелей путем продажи 15% акций институциональным инвесторам. Размещение, спрос на которое превысил предложение в пять раз, дало компании ценник в 2,1 миллиарда шекелей до IPO и в 2,47 миллиарда шекелей после него.

Контрольный пакет "Продалим" принадлежит семье Березовски-Барак (62,4%), холдингу "Хевра лэ-Исраэль" (29%) и страховой группе "Харель" (8,6%).

Компания была основана в 1987 году Ноахом Березовски, отцом бывшего главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. Акции семьи распределены между Ноахом, его сыном и генеральным директором компании Цахи Баром и его дочерью Реут Березовски-Гутман. Ронен Бар не имеет доли в компании.

