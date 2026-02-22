В Азуре погиб 18-летний боец МАГАВ Ури Махтиев

Пресс-служба полиции опубликовала официальное сообщение о гибели при исполнении служебных обязанностей бойца учебной бригады пограничной полиции МАГАВ 18-летнего Ури Махтиева из Азура.

Обстоятельства его гибели расследуются полицией Израиля и следственным подразделением военной полиции.

Ури Махтиеву было 18 лет и 11 месяцев, он проходил подготовку для дальнейшей службы в МАГАВ. Ури был призван в МАГАВ в ноябре 2025 года. У него остались родители и двое братьев.

Погранично-спасательная служба также опубликовала сообщение о гибели Ури Махтиева: он был сыном заместителя руководителя пожарной службы Ронена Махтиева. "Кабаут ве-Ацала" и представители профсоюзов пожарных выражают Ронену Махтиеву и его семье глубокие соболезнования в связи с трагической смертью его сына Ури.

Напомним, трагедия произошла в субботу в послеобеденные часы: в частном доме в Азуре был убит боец пограничной полиции. По предварительным данным, речь идет о случайном выстреле. Полиция сообщила о задержании двоих человек для допроса.