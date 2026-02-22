На фоне напряженности в отношениях с Ираном Биньямин Нетаниягу проводит заседание военно-политического кабинета. Встреча, изначально запланированная на прошлый четверг, была перенесена на начало текущей недели.

По информации СМИ, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отсутствовавшая на утреннем заседании кабинета министров, участвует в этом совещании.

По информации 14-го телеканала, перед началом заседания Нетаниягу созвал "узкое" совещание по вопросам безопасности.

На заседании обсуждается ситуация на всех фронтах. По оценке политических обозревателей, иранская тема будет затронута в общих чертах: ожидается, что премьер-министр ознакомит членов кабинета с общей обстановкой, не вдаваясь в детали.