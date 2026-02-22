x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 21:41
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Биньямин Нетаниягу проводит заседание военно-политического кабинета

Биньямин Нетаниягу
Военно-политический кабинет
время публикации: 22 февраля 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 20:35
Биньямин Нетаниягу проводит заседание военно-политического кабинета
GPO

На фоне напряженности в отношениях с Ираном Биньямин Нетаниягу проводит заседание военно-политического кабинета. Встреча, изначально запланированная на прошлый четверг, была перенесена на начало текущей недели.

По информации СМИ, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отсутствовавшая на утреннем заседании кабинета министров, участвует в этом совещании.

По информации 14-го телеканала, перед началом заседания Нетаниягу созвал "узкое" совещание по вопросам безопасности.

На заседании обсуждается ситуация на всех фронтах. По оценке политических обозревателей, иранская тема будет затронута в общих чертах: ожидается, что премьер-министр ознакомит членов кабинета с общей обстановкой, не вдаваясь в детали.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 февраля 2026

СМИ: в Вашингтоне подтвердили, что новый раунд переговоров с Ираном состоится в четверг
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 февраля 2026

FT: Иран заключил с Россией секретное соглашение о закупке ПЗРК на 500 млн евро
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2026

Заседание военно-политического кабинета перенесено на воскресенье