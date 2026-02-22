"Кан": иранцы предпочли бы удары Израиля атаке США – Израиль бьет точнее

В эфире радиостанции "Кан"-"Решет Бет" прозвучало интервью с жителем Ирана, представившимся как Али, – он рассказал, что иранцы каждую минуту и каждую секунду ждут удара США по исламскому режиму Тегерана, однако предпочли бы израильский удар, поскольку после 12-дневной войны удары ВВС Израиля иранцы считают "более точными".

Иранцы опасаются, что атака США приведет к ужасным разрушениям, как в Ираке и в Афганистане. Израильские же удары в июне 2025 года были сосредоточены исключительно на точечных атаках по КСИР и иранскому руководству, и не нанесли ущерба обычным гражданам и экономической инфраструктуре страны.

Али рассказал также, что иранский режим продолжает жестоко расправляться с протестующими, убивая и похищая студентов, чтобы задушить возобновившиеся протесты в зародыше.