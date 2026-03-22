В Литве отменены концерты немецкого музыканта Дитера Болена после его недавних заявлений о сотрудничестве России и Германии. 72-летний певец, бывший участник дуэта Modern Talking, должен был выступить со своей группой Blue System 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе.

О концертах объявили в начале недели, однако вскоре информация о них исчезла с сайтов концертных площадок и сервисов продажи билетов.

Как сообщил представитель "Жальгирис-Арены" Мантас Ведрикас, решение об отмене было принято после консультаций с организаторами.

"Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене", – приводит его слова литовская телерадиокомпания LRT.

Официально причины отмены концертов не названы. Однако, по данным LRT, это может быть связано с интервью Болена, опубликованном в ноябре. В нем музыкант заявил, что Россия и Германия "были, по сути, командой мечты", отметив, что такое сотрудничество было выгодным с экономической точки зрения.

После 2022 года Болен неоднократно осуждал войну в Украине, однако выступал против поставок оружия Киеву и подчеркивал, что конфликт, по его мнению, невозможно решить силовыми методами.