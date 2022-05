"Я чувствую себя в Израиле дома". Легендарный Андреа Бочелли выступит с единственным концертом в Тель-Авиве

Уже 8 июня самый известный лирический тенор в мире выступит в Тель-Авиве с единственным концертом.

Андреа Бочелли – выдающийся итальянский певец, на сегодняшний день является одним из самых продаваемых в мире музыкантов. Тиражи его альбомов превышают 90 миллионов. Его неслучайно называют исполнителем, "смотрящим в душу", потеряв зрение, артист нашел в себе силы заниматься любимым делом.

Он появился на свет в 1958 году в тосканской деревне Лаятико, неподалеку от Пизы. Никто в его семье не обладал музыкальными талантами, родители были простыми фермерами. В детстве у Бочелли стремительно развивалась болезнь глаз. Зрение мальчика постоянно падало и приходилось делать операции, а в 12 лет, после неудачно попавшего ему в голову футбольного мяча, мальчик совсем ослеп.

Отец хотел дать ему профессию, поэтому Андреа выучился на адвоката, но музыка всегда оставалась его страстью. Он брал уроки вокала у местного маэстро и не оставлял своей мечты петь не только в барах, но и на профессиональной сцене.

Тем не менее, слава пришла к итальянскому тенору достаточно поздно. Годом прорыва для Бочелли стал 1992-й – именно тогда его впервые заметил Лучано Паваротти. На тот момент Андреа было больше 35 лет. Интересно, что после смерти Паваротти в 2007 году в специализированных журналах у Бочелли появилась приставка А.Р. – "after Pavarotti" – как признание его таланта.

В 1999 году Бочелли спел вместе с Селин Дион хит "The Prayer", за который получил награду Golden Globe Awards. В последние годы Бочелли записывает трэки с Ариадной Гранде, Дуа Липой, Эдом Шираном. А самые трогательные и душевные дуэты были записаны Андреа со своим сыном Маттео, также профессиональным певцом. Вместе в Израиле они исполнят композицию "Fall on me".

2022 год стал годом возвращения великолепного тенора к международным концертам. Единственный концерт Андреа Бочелли в Израиле состоится 8 июня 2022 года в Тель-Авиве, на стадионе "Блумфилд".

