В Иерусалиме автобус врезался в толпу: один человек погиб, несколько получили травмы

Во время акции протеста "харедим" против принятия закона о призыве, которая проходила в Иерусалиме, автобус врезался в демонстрантов, перекрывавших дорогу. Сбив демонстранта, водитель продолжил движение.

ЧП произошло на улицах Шамгар и Охель Йехошуа. На видео, снятом свидетелями происшествия и показанном израильскими телеканалами, можно увидеть, как автобус на большой скорости продолжает движение с заблокированным под ним человеком. Прежде чем остановиться, автобус проехал еще около 500 метров.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате наезда погиб 18-летний юноша. Еще три человека, подростки 14 – 17 лет, получили легкие травмы.

Автобус компании Extra следовал по 64-му маршруту. Владелец автобусной компании вызван на слушания в министерство транспорта. Автобусная компания распространила заявление: "Мы потрясены случившимся и хотим выразить соболезнования семье погибшего и жителям района. Инцидент расследуется полицией, компания сотрудничает со следствием и предоставит всю необходимую информацию".

По информации СМИ, водитель автобуса утверждает, что пытался поскорее покинуть место проведения демонстрации, но демонстранты не давали ему проехать. "Гаарец" со ссылкой на свидетелей происшествия пишет, что перед тем, как автобус тронулся с места, его окружила толпа подростков. Они бросали камни, оскорбляли водителя и плевали в него.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что рассматриваются все версии случившегося. Водитель автобуса задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее во время демонстрации толпа "харедим" атаковала съемочную группу телеканала "Кан-11". В прямом эфире журналисты рассказали, что в них из толпы летели камни и тяжелые предметы, в них плевали, их толкали и били. Съемочной группе удалось укрыться в одном из магазинов. Дверь магазина была заблокирована демонстрантами.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что съемочная группа была эвакуирована пограничниками.

В митинге против закона о призыве принимали участие десятки тысяч представителей ультрарелигиозной общины. Участники митинга требовали пересмотреть предусмотренные законом квоты призыва "харедим" и отменить санкции в отношении "изучающих Тору".

С трибуны митинга звучала критика в адрес депутатов от партий ШАС и "Дегель а-Тора", которых они обвиняли в поддержке закона, неприемлемого для большей части ультрарелигиозной общины.