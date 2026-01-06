x
06 января 2026
06 января 2026
Экономика

"Исраэйр" снова повышает расценки на провоз багажа

Авиация
Цены
время публикации: 06 января 2026 г., 21:01 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 21:11
Olivier Fitoussi/Flash90

Авиакомпания "Исраэйр" второй раз за год повышает стоимость провоза багажа и дополнительных услуг на своих международных рейсах. Новые цены вступят в силу с 1 марта.

Провоз одной единицы маленькой ручной клади остается бесплатным.

Крупная ручная кладь весом до 10 кг подорожает с 25 долларов при заказе онлайн/35 долларов при заказе в аэропорту до 30/40 долларов соответственно.

Чемодан весом до 23 кг подорожает с 50/95 долларов до 60/100 долларов. Цена второго чемодана не изменится – 80/110 долларов. Третий-пятый чемоданы подорожают с 90/140 долларов до 120/150 долларов.

Перевес для первого чемодана до 32 кг онлайн подорожает с 15 до 20 долларов.

Выбор места возле аварийного выхода или в первом ряду подорожает с 55 до 60 долларов, выбор места во 2-6 ряду – с 18 до 30 долларов, выбор места в любом другом ряду подорожает с 18 до 20 долларов.

Страхование отмены бронирования по любой причине подорожает с 35 до 40 долларов.

