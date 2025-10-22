x
Культура

Фронтмен группы Bob Vylan заявил, что готов кричать "смерть ЦАХАЛу" и дальше

Музыканты
время публикации: 22 октября 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 13:35
Фронтмен группы Bob Vylan заявил, что готов кричать "смерть ЦАХАЛу" и дальше
Wikipedia.org. Фото: IthakaDarinPappas

Фронтмен группы Bob Vylan Бобби Вилан (настоящее имя Паскаль Робинсон-Фостер) заявил, что "не сожалеет" о своем скандальном выкрике "смерть, смерть ЦАХАЛу" на фестивале Glastonbury и что "сделал бы это снова завтра – и дважды по воскресеньям".

Панк-дуэт вызвал бурю критики после того, как на июньском фестивале спровоцировал зал скандировать "смерть, смерть ЦАХАЛу". Кроме того, Вилан выкрикивал Free Palestine" после чего добавил: "Черт возьми, от реки и до моря, Палестина должна и будет, иншааллах, она будет свободна". Происходящее попало в эфир британской корпорации BBC/ Акцию рэпера осудили организаторы Glastonbury и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав его "ужасной разжигающей ненависть речью". В BBC заявили, сожалеют об инциденте и следовало отреагировать сразу и прервать трансляцию.

После инцидента агентство UTA разорвало контракт с Bob Vylan, а Госдепартамент США аннулировал визы участников, вынудив их отменить североамериканское турне.

В своем первом интервью после Glastonbury – в подкасте The Louis Theroux Podcast – Вилан заявил, что "без колебаний сделал бы то же самое снова".

"О, да. Если бы я завтра снова выступал на Glastonbury – я бы повторил это. Я не жалею. Сделал бы это снова завтра, и дважды по воскресеньям", – сказал он.

