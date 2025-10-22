Лувр открылся для посетителей, стоимость похищенного составляет 88 млн евро

В Париже через три дня после ограбления открылся для посетителей Лувр. По заявлению прокурора Парижа Лор Бекко, добычей преступников стали драгоценности на сумму 88 миллионов евро.

Бекко подчеркнула, что эта сумма не сравнится с историческим ущербом, нанесенным музею. Она отметила, что похитителям не удастся получить даже близкую сумму, если реликвии будут переплавлены, и призвала преступников одуматься и не наносить им вред.

Согласно публикациям французских СМИ, директор музея Лоранс де Кар подала прошение об отставке, однако президент Эммануэль Макрон, назначивший ее на этот пост в 2021 году, отказался удовлетворить ее просьбу.

22 октября состоится заседание сенатского комитета по культуре, на котором де Кар придется ответить на вопросы парламентариев. Отметим, что директор музея на данный момент воздерживалась от публичных заявлений, связанных с ограблением.