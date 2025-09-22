x
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Культура

Антиизраильской рэп-группе из Северной Ирландии запретили въезд в Канаду

Музыканты
Газа
Канада
Война "Железные мечи"
Ирландия
время публикации: 22 сентября 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 15:07
Антиизраильской рэп-группе из Северной Ирландии запретили въезд в Канаду
Scott A Garfitt/Invision/AP

Рэп-трио Kneecap из Белфаста, Северная Ирландия, было вынуждено отменить запланированные на октябрь 2025 года концерты в Торонто и Ванкувере после того, как Канада аннулировала музыкантам визы и запретила им пересекать границу страны.

Решение озвучил секретарь парламентского комитета по борьбе с преступностью, член Либеральной партии Канады Винс Гаспарро. "В последнее время рэп-группа Kneecap позволила себе действия и высказывания, несовместимые с канадскими законами и ценностями, – сказал он. – Её участники восхваляют политическое насилие и публично выражают поддержку террористическим организациям – таким, как ХАМАС и "Хизбалла". Критика зарубежных правительств находится под защитой Хартии прав и свобод Канады, однако поддержка политического насилия, восхваление террористических организаций и демонстрация ненависти, направленной на еврейское сообщество, не входит в набор допустимых форм самовыражения. Наше правительство не готово с этим мириться".

В свою очередь, участники Kneecap назвали обвинения Гаспарро "ложными и злонамеренными", а также объявили о том, что подадут на него в суд. "Мы будем последовательно защищать себя от безосновательных нападок, призванных заставить нас молчать о геноциде, который осуществляет Израиль, – заявили они. – Когда мы победим тебя в суде, что непременно произойдёт, мы отправим каждый цент в помощь детям, которым приходится ампутировать конечности в Газе".

Своим канадским поклонникам Kneecap сообщили о том, что "сожалеют об отмене концертов, но будут и впредь открыто высказываться против геноцида".

