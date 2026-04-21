Более тысячи звезд призвали бойкотировать "Евровидение" из-за участия в нем Израиля

Кампания, выступающая за бойкот Израиля в сфере музыки (No Music for Genocide), опубликовала открытое письмо с призывом бойкотировать конкурс "Евровидение-2026", который стартует в Вене менее чем через месяц.

Письмо, подготовленное совместно с "Палестинской кампанией за академический и культурный бойкот Израиля" (PACBI), подписали более тысячи музыкантов. Среди поддержавших кампанию против Израиля легенды Pink Floyd и Genesis Роджер Уотерс и Питер Гэбриел, исландская певица Бьорк, один из самых влиятельных музыкальных продюсеров в истории Брайан Ино, исландская группа Sigur Rós, новозеландская поп-звезда Lorde, американский рэпер Маклемор, британские музыканты Палома Фейт и Пол Уэллер.

Авторы обвиняют Европейский вещательный союз (EBU) в двойных стандартах: Россия отстранена от конкурса с 2022 года, тогда как Израиль участвует третий год подряд, несмотря на продолжающуюся военную операцию в Газе.

Ирландия, Исландия, Нидерланды, Словения и Испания уже объявили об отказе от участия в конкурсе из-за присутствия Израиля.

В то же время на прошлой неделе более тысячи представителей индустрии развлечений подписали встречное письмо в поддержку участия Израиля. Среди подписантов – актеры Хелен Миррен, Эми Шумер, Лив Шрайбер, Мила Кунис, Майим Бялик, а также Джулианна Маргулис, Дебра Мессинг, Сэльма Блэр и другие представители киноиндустрии. В числе музыкантов письмо поддержали фронтмен Kiss Джин Симмонс, Бой Джордж, Матисьяху, вокалист Disturbed Дэвид Дрейман, автор песен Дайан Уоррен и певица Ноа Кирел.