В Минске умер режиссер-документалист Юрий Хащеватский

23 июля в возрасте 78 лет в Минске умер известный белорусский режиссер, сценарист и общественный деятель Юрий Хащеватский. О его смерти сообщило издание "Наша Ніва".

Юрий Хащеватский родился 18 октября 1947 года в Одессе, в семье спортсменов, отец был евреем из Одессы, мать – русской из Московской области. Юрий окончил Одесский технологический институт, а затем Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал на Белорусском телевидении, "Белорусском телефильме" и киностудии "Беларусьфильм", сняв за свою карьеру более 30 фильмов.

Наибольшую известность режиссеру принес политический документальный фильм "Обыкновенный президент" 1996 года, посвященный первым годам правления Александра Лукашенко и становлению авторитарного режима в Беларуси. Картина получила Премию мира Берлинского кинофестиваля, награду Human Rights Watch и приз кинофестиваля в Сан-Франциско. После международной премьеры фильма на Хащеватского напали неизвестные, он был избит и получил тяжелые травмы.

Среди других известных работ Хащеватского – "Плошча", "Обыкновенные выборы", "Русское счастье", "Кавказские пленники", "Лоботомия" и "В поисках идиша". В своих документальных лентах он последовательно критиковал режимы Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Хащеватский был одним из основателей Минского объединения еврейской культуры, входил в руководство Всемирной ассоциации белорусских евреев. Он открыто выступал против режима Лукашенко, состоял в Объединенной гражданской партии, а во время протестов 2020 года вошел в Координационный совет белорусской оппозиции.