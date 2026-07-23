Картина Амоса Гитая с фрагментами интервью Рабина включена в программу Венецианского кинофестиваля

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера объявил программу смотра, который пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года. Картина Амоса Гитая "Дорога на Иерихон" включена в программу Венецианского кинофестиваля. В фильме снимались израильские и арабские актеры. В картину включены фрагменты интервью Гитая с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабиным. Еще один израильский участник программы фестиваля – картина Ави Мограби "Дикий аспарагус", снятый Мограби в одной из оставленных жителями палестинских деревень "в период Накбы", как анонсировал Барбера.

Палестинский взгляд на арабо-израильский конфликт представлен картинами "Диалог с морем" Муаяда Алаяна, который рассказывает о 60-летнем палестинце, пытающемся узнать правду о своем сыне, погибшем в противостоянии с солдатами ЦАХАЛа и лента "Гражданин Усама" Ахмеда Хасуна, который рассказывает о фотографе из Газы, документирующего войну. Эта картина – часть альманаха "Нулевая отметка", который снимается с начала войны в Газе, начавшейся после 7 октября 2023 года.

Еще три картины, представляющие Ближний Восток, в программе Венецианского кинофестиваля, это ливанская лента "Фурии" Рами Кодеяха, которая рассказывает о кризисе банковской системы в Ливане, и иранская лента Мохсена Гараеи "Опекун", рассказывающая об отце, который пытается не пустить свою дочь работать за границу, и лента "Никакого рая, если тебя убила женщина" – курдская лента об осаде Мосула. И, наконец, лента "Луч света" иранского режиссера Али Асгари, которая рассказывает о надежде и разочарованиях выступающих против иранского режима иранцев.

В программу фестиваля также вошла документальная лента Сергея Лозницы о распространении коммунистической идеологии в Европе "Imperium" и фильм российского режиссера Виктора Коссаковского "Holy Wood Dust".

Неожиданностью стало включение в конкурс фестиваля очередной части проекта "Дау" Ильи Хржановского. Всего в официальном конкурсе двадцать картин. Среди них новая часть проекта "Дау" Ильи Хржановского с участием дирижера Теодора Курентзиса, "Компания" Кейси Афлека, лента Вернера Герцога "Упрямый Фастард" с Кейт Марой, Руни Марой и Орландо Блумом, лента Мартина Макдоны "Дикая лошадь девять" с Джоном Малковичем и Стивом Бушеми об эпохе Пиночета.

Президентом жюри 83-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года, назначена американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.