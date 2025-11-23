NYP: "Мисс Палестина" была женой сына террориста Маруана Баргути. Комментирует "Мисс Израиль"

Накануне финала конкурса "Мисс Вселенная", завершившегося в пятницу, 21 ноября, в Таиланде, американское издание New York Post сообщило, что Надин Аюб, представлявшая Палестину, была женой Шарафа Баргути, сына террориста Маруана Баргути, родила сына и назвала его Маруаном в честь деда, отбывающего пять пожизненных заключений в израильской тюрьме.

Как пишет NYP, Шараф Баргути и Надин Аюб поженились в 2016 году, а в 2019-м у них родился сын, полное имя которого Маруан Шараф Маруан аль-Баргути.

"Мисс Израиль" Мелани Шираз заявила позже New York Post, что она была шокирована, узнав, что делила сцену с женщиной, которая настолько связана с терроризмом.

Шираз сказала: "Организация "Мисс Вселенная" не должна мириться с мошенничеством, нарушениями кодекса поведения и, особенно, с терроризмом. Я ожидаю, что они примут меры по исправлению ситуации". "Мне не нужно выступать в роли директора по морали "Мисс Вселенная" – они должны сами это делать", – добавила "Мисс Израиль".

Опубликованы фотографии Надин вместе с Шарафом и его матерью. Информация подтверждена многими источниками. И, хотя официальных документальных подтверждений пока нет, судя по всему, 30-летняя Надин Аюб – действительно является женой или бывшей женой Шарафа Баргути и матерью его сына Маруана.

Сама Надин пока эту информацию никак не комментирует.

Палестинское издание Quds News заявило, что редакция New York Post запустила "клеветническую кампанию" в отношении Надин Аюб. При этом в публикации не отрицается, что она "когда-то" была замужем за Шарафом Баргути, отца которого в статье именуют "палестинским Манделой".

Отметим, что, в отличие от "Мисс Израиль", представлявшая Палестину Надин Аюб прошла в престижный финальный ТОП-30, хотя и не завоевала никаких титулов на конкурсе "Мисс Вселенная". В 2022 году на конкурсе "Мисс Земля" она была удостоена титула "Мисс Вода" (вице-мисс).

Надин Аюб родилась в США и выросла в Канаде. В последние годы она проживает в основном в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя иногда бывает в Рамалле. В интервью изданию The National (ОАЭ) Надин Аюб рассказывала, что планировала участвовать в Miss Universe и ранее, но отложила участие из-за "продолжающегося гуманитарного кризиса" на фоне войны в Газе. Она стала первой представительницей Палестины на конкурсе "Мисс Вселенная".

Организаторы конкурсов Miss Universe и Miss Earth отказались комментировать расследование New York Post о семье Аюб.

В точки зрения правил Miss Universe, нарушений не было. Так как в августе 2022 года организация официально объявила о смене правил: теперь участвовать могут замужние, разведенные, беременные женщины и матери. Новые условия действуют с 2023 года. А в 2024 году был снят и верхний возрастной предел. Под сомнением остается "законность" ее участия в конкурсе "Мисс Земля" в 2022 году.

Тот факт, что Надин является матерью внука террориста Маруана Баргути, никак не мог бы помешать ей участвовать в 2025 году в международных конкурсах красоты. Сама она публично не высказывалась в поддержку террора, хотя регулярно выступала в поддержку палестинских арабов, в том числе жителей Газы.

Маруан Баргути. Краткая справка

Маруан Баргути (Маруан Хасиб Хусейн аль-Баргути) родился в 1959 году в Кафр Кубре.

В начале 80-х стал одним основателей молодежной экстремистской организации "Шабиба" (лидером этой группировки был Мухаммад Дахлан), возглавлял подразделение "Шабибы" в Исламском университете Бир Зейт (Рамалла).

В середине 80-х был арестован и осужден за террористическую деятельность на 6 лет тюремного заключения, в 1987-м был депортирован в Иорданию. В августе 1989-го года вступил в партию ФАТХ, возглавляемую Ясиром Арафатом, служил "координатором" между ячейками партии в Палестинской автономии и за рубежом, вошел в состав ЦК Организации Освобождения Палестины в качестве "независимого участника".

В апреле 1994 года, получив разрешение властей Израиля, вернулся в ПА – возглавил ЦК партии ФАТХ на Западном берегу. Целесообразность этой должности неоднократно обсуждалась на заседаниях руководства партии ФАТХ, затем последовал скандал в мае 1997-го, когда были выявлены серьезные финансовые нарушения в деятельности М.Баргути. В 2000-м (накануне "интифады Аль-Аксы") Баргути лишился поста "генерального секретаря" ФАТХа на Западном берегу, однако по-прежнему продолжал именовать себя "генсеком ФАТХа".

К началу "интифады Аль-Аксы" (осень 2000 года) Маруан Баргути сохранил за собой, фактически, единственный пост – пост главы военизированной террористической группировки "Танзим", ассоциированной с партией ФАТХ. Штаб-квартира "Танзима" располагалась в Рамалле. Боевики данной организации несут ответственность за десятки терактов против граждан Израиля.

4 августа 2001 года израильские военные предприняли попытку ликвидации Маруана Баргути, военный вертолет выпустил ракету по колонне автомобилей, в одном из которых находился Баргути. Он не пострадал – ракеты поразили другую машину, в которой находился один из руководителей личной охраны Арафата. После этого инцидента М.Баргути неоднократно выступал с резкой критикой израильской "тактики политических убийств" – причем трибуну ему предоставляло даже такое уважаемое и влиятельное издание как The Washington Post.

15 апреля 2002 года израильские спецслужбы провели в Рамалле операцию, в ходе которой Маруан Баргути был задержан. Многие арабские и международные правозащитные организации неоднократно выступали с требованиями об освобождении Баргути, заявляя, что он содержится в тюрьме "по политическим мотивам".

20 мая 2004 года лидер террористов был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации четырех терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек). Приговорен к пяти пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно. В январе 2005 года, накануне "президентских выборов" в ПА, был переведен из одиночки в общую камеру.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный ХАМАСом в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Действующий "президент Палестины" Махмуд Аббас неоднократно требовал освобождения Маруана Баргути, не скрывая, что видит в Баргути своего "преемника".

Идею освобождения Баргути для "укрепления авторитета" Аббаса поддерживали в Белом доме (администрации Байдена, Обамы, Буша). За его освобождение выступали и некоторые израильские политики, в том числе бывший президент Израиля Шимон Перес. ХАМАС требовал включить Баргути в "список Шалита", однако правительство Нетаниягу отказалось освобождать из тюрьмы лидера "Танзима". ХАМАС продолжал добиваться освобождения Баргути в рамках сделок после нападения на Израиль 7 октября 2023 года и захвата сотен заложников. Однако Маруан Баргути остается в тюрьме.