Disney критикуют за фильм о любви мужчины и женщины: "Отвратительная гетеросексуальная пропаганда"

В сети разрастается волна критики в отношении киностудии Disney, которая представила мультфильм Versa на международном кинофестивале Анси. Герои мультфильма – молодая пара, которая тяжело переживает потерю новорожденного сына, но любовь и зарождение новой жизни дают им надежду.

Автор мульфильма – аниматор Малькон Пирс, работавший над такими проектами студии Disney как "Моана", "Город героев", "Ральф" и другие. Перед премьерой Малькон Пирс рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, что в основе сценария его мультфильма – личная история. Пирс и его жена тяжело переживают смерть сына Купера, который умер младенцем.

Несмотря на безобидный сюжет, мультфильм вызвал бурю негативных отзывов как от зрителей фестиваля, так и от пользователей соцсетей, которые увидели в интернете скриншоты картины. Главной претензией к мультифильму стало то, что он "пропагандирует гетеросексуальные отношения". Одна из зрительниц написала: "Моя трехлетняя внучка посмотрела на меня своими невинными глазками и сказала: "Бабушка, разве нормально женщине любить мужчину? Отвратительно..." Еще один комментатор обратился к студии Disney: "Держите эту отвратительную гетеросексуальную пропаганду размножения подальше от впечатлительных умов детей". Подобных высказываний в сети становится все больше. Есть, впрочем, и те, кто пытается защитить авторов мультфильма. "Надеюсь, это шутка, – заявил один из комментаторов. – Потому что, да, нормально, что женщины любят мужчин".

Студия Disney пока никак не комментирует обвинения в свой адрес.