Итальянские кинематографисты призвали Венецианский кинофестиваль выступить за Палестину

Большая группа сотрудников итальянской киноиндустрии, включая режиссёров Марко Беллоккьо, Маттео Гарроне и Аличе Рорвахер, выступила с призывом к Венецианскому кинофестивалю занять более активную пропалестинскую позицию. В открытом письме кинематографисты призывают фестиваль "проявить больше смелости и ясности в осуждении продолжающегося геноцида в Газе и этнической чистки по всей Палестине, осуществляемых израильским правительством и армией". К итальянским коллегам присоединилось несколько зарубежных кинематографистов, среди которых британский режиссер Кен Лоуч, палестинцы Араб и Тарзан Нассеры, голливудский постановщик Абель Феррараю

Авторы письма выступили под коллективным брендом "Venice4Palestine", однако сам фестиваль не спешит однозначно поддержать кинематографистов. Организаторы смотра очень быстро ответили на обращение коллег, заявив, что Венецианский кинофестиваль всегда был открыт к диалогу. "Биеннале и фестиваль на протяжении всей своей истории всегда были пространством открытой дискуссии и внимательного отношения к самым актуальным проблемам, стоящим перед обществом и миром", – говорится в ответе фестиваля. В дирекции также отмечают, что в этом году в программу фестиваля включен фильм "Голос Хинд Раджаб" постановщицы из Туниса Каутер Бен Хании. Фильм рассказывает о палестинской девочке Хинд Раджаб, которая погибла вместе с семьей при попытке эвакуироваться из Газы. В фильм включены записи переговоров Хинд с представителями Красного Креста, которые пытались ее спасти. Еще одним примером открытости к диалогу фестиваля дирекция называет показ картины "О собаках и людях" израильского режиссера Дани Розенберга, который рассказывает о событиях 7 октября. Фильм был показан в 2024 году во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

82-й Венецианский международный кинофестиваль стартует 27 августа и продлится до 6 сентября. Израиль представлен в программе двумя проектами: новым сериалом Хагая Леви "Этти" по дневникам голландской еврейки Этти Хиллесум, погибшей в Аушвице, и полнометражным фильмом "В руке Данте" Джулиана Шнабеля со звездным актерским составом (Галь Гадот, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович и даже мэтр режиссуры Мартин Скорсезе).

Фестиваль откроется новым фильмом итальянского режиссёра Паоло Соррентино "Грация". Премию "Золотой лев" за вклад в кинематограф получат немецкий режиссёр Вернер Херцог и американская кинозвезда Ким Новак.