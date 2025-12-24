Сериал "Очень странные дела" обходит "Игру престолов" по популярности
Сериал братьев Даффер стал самым просматриваемым шоу на стриминговой платформе Netflix. Все сезоны шоу набрали суммарно 1,2 млрд просмотров, поставив абсолютный рекорд. И это еще до выхода финальных частей заключительного сезона шоу, которые покажут на платформе 25 и 31 декабря. Таким образом "Очень странные дела" имеют все шансы занять место самого популярного сериала в мире, которое до сих пор числилось за проектом HBO "Игра престолов". Первая часть финального сезона "Очень странных дел" набрала 102,6 млн просмотров, что больше чем в два раза превышает показатели просмотров финального сезона "Игры престолов".
Шоу оказало заметное влияние и на американскую экономику: после премьеры второго сезона продажи вафель Eggo (любимые вафли главной героини Оди) выросли на 14%, а интерес к настольной игре Dungeons & Dragons (которая легла в основу мистической линии фильма) – на 673%. С 2016 года совокупный вклад сериала в экономику США оценивается в $1,4 млрд, из которых $650 млн пришлись на штат Джорджия, где проходили съёмки.