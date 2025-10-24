В воскресенье в Тель-Авиве состоится концерт в поддержку арестованных российских музыкантов

Вечером в воскресенье, 26 октября, в 19:00 в Тель-Авиве в парке Яркон состоится уличный концерт в поддержку певицы Дианы Наоко Логиновой, группы "Стоптайм" и всех свободных артистов.

"Стоптайм" (Stoptime) – петербургская уличная музыкальная группа, образованная в 2025 году. Известна исполнением песен российских исполнителей, объявленных властями "иностранными агентами", на открытых площадках Санкт-Петербурга. Недавно Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил к 13 суткам административного ареста 18-летнюю солистку этой группы Диану Логинову, известную под творческим псевдонимом Наоко. Она исполняла песни музыкантов, призванных в России "иностранными агентами" – Земфиры, Монеточки, Noize MC. Также были отправлены под административный арест и музыканты группы Владислав Леонтьев и Александр Орлов.

Вскоре после этого в Екатеринбурге был на 14 суток арестован уличный музыкант Евгений Михайлов ("Женька-радость"), выступивший в поддержку "Стоптайм".

Организаторы уличного концерта в Тель-Авиве заявляют: "Мы поддерживаем Наоко и всех уличных музыкантов, которые сталкиваются с репрессиями за свое творчество. Нам не безразлична судьба Дианы, и мы хотим выразить солидарность самым открытым способом – через музыку".

По словам организаторов, в парке Яркон "будут звучать песни, запрещенные в России; песни, за которые задерживают уличных музыкантов, которые дарили свет и надежду людям". "Как и 100 лет назад, искусство стало единственным способом говорить открыто", – отмечают они.