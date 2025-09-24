Ведущий Джимми Киммел вернулся в эфир ABC, извинившись перед семьей убитого Чарли Кирка

Джимми Киммел вернулся в эфир после временной приостановки шоу каналом ABC и обратился к зрителям и семье убитого правого активиста Чарли Кирка с извинениями.

"Мне жаль, если мои слова прозвучали как насмешка над трагедией. Это ни в коем случае не было преднамеренно", – сказал он, отметив, что был тронут речью вдовы Кирка Эрики на церемонии прощания.

Около недели назад американская вещательная корпорация ABC приостановила ежедневную ночную программу Джимми Киммела после того, как он обвинил правую часть политического спектра США в эксплуатации убийства Чарли Кирка. "Мы достигли новых высот в эти выходные, когда клика MAGA отчаянно пыталась представить убившего Чарли Кирка молодого человека всем, чем угодно, кроме как одним из них, и делала всё возможное, чтобы извлечь из этого выгоду", – заявил 15 сентября Киммел.

Отстранение Киммела от эфира вызвало массовые акции протеста в США.

Программа Джимми Киммела, в которой он предлагает сатирический взгляд на события в США и мире, выходит в эфир около 20 лет. Киммел неоднократно становился ведущим церемонии "Оскар", а недавно был удостоен телевизионной премии "Эмми".