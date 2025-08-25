В Нью-Йорке умер актер и режиссер Джерри Эдлер

23 августа в Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер известный американский актер, режиссер и продюсер Джерри Эдлер (Адлер).

Он родился в Бруклине, Нью-Йорк, 4 февраля 1929 года, в еврейской семье Полин Эдлер и Филиппа Эдлера, генерального менеджера театральной компании Group Theatre. Начал свою творческую карьеру в качестве режиссера театра в 1951 году.

Снимался в кино с 1992 года. Сыграл примерно в 30 фильмах и сериалах.

Широкой публике был известен благодаря ролям Хермана "Хэша" Рабкина в сериале "Клан Сопрано" и Говарда Лаймана в телесериале "Хорошая жена".

В 2024 году Джерри Эдлер опубликовал мемуары под названием "Слишком смешно, чтобы выразить словами: закулисные истории Бродвея, телевидения и кино".