x
25 августа 2025
|
последняя новость: 07:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 07:19
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В Нью-Йорке умер актер и режиссер Джерри Эдлер

США
время публикации: 25 августа 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 06:25
В Нью-Йорке умер актер и режиссер Джерри Эдлер
AP Photo/Richard Drew

23 августа в Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер известный американский актер, режиссер и продюсер Джерри Эдлер (Адлер).

Он родился в Бруклине, Нью-Йорк, 4 февраля 1929 года, в еврейской семье Полин Эдлер и Филиппа Эдлера, генерального менеджера театральной компании Group Theatre. Начал свою творческую карьеру в качестве режиссера театра в 1951 году.

Снимался в кино с 1992 года. Сыграл примерно в 30 фильмах и сериалах.

Широкой публике был известен благодаря ролям Хермана "Хэша" Рабкина в сериале "Клан Сопрано" и Говарда Лаймана в телесериале "Хорошая жена".

В 2024 году Джерри Эдлер опубликовал мемуары под названием "Слишком смешно, чтобы выразить словами: закулисные истории Бродвея, телевидения и кино".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook