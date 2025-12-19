Израиль и Азербайджан расследуют подделку сертификатов на импорт помидоров

Инспекторы министерства сельского хозяйства Израиля, проводившие плановую проверку в порту Ашдода, выявили изощренную схему фальсификации, направленную на обход системы контроля импорта сельхозпродукции.

Партии помидоров, заявленные как продукция из Азербайджана, сопровождались поддельными фитосанитарными сертификатами, а в ряде случаев содержали ссылки на сайт, имитирующий официальный портал Азербайджанского агентства пищевой безопасности.

С конца сентября в Израиль поступило 47 контейнеров томатов с поддельными фитосанитарными сертификатами. Такая продукция, ввезенная без реального контроля в стране происхождения, может не только навредить здоровью населения, но и нанести серьезный экологический и экономический ущерб сельскохозяйственной отрасли Израиля.

В министерстве подчеркивают, что фальсификация осуществлялась без участия азербайджанских властей, и что расследование ведется в активном сотрудничестве с Баку.

Импорт помидоров из Азербайджана начался в 2023 году в рамках масштабной инициативы Министерства сельского хозяйства по открытию новых источников импорта фруктов и овощей. На сегодняшний день импорт помидоров в Израиль возможен из 31 страны.