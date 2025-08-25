В Музее Хайфы новая постоянная экспозиция из коллекции

Музей Хайфы представил новую постоянную экспозицию "Поверхность: искусство страны из собрания музея". Новая выставка составлена из коллекции, включающей около 8 тысяч работ.

Выставка "привязывает" человека к месту и делает это соединение отправной точкой для диалога об этосе совместной жизни. Где точкой приложения сил и объединения служит земля, на которой живут представители разных религий и народов.

Поверхности земли, кожи, ковра, дерева… Взаимные раны, которые люди наносят земле, а природа наносит людям, и отметины времени на тех и других.

"Пейзаж – это самая распространённая тема в истории местного искусства. Он описывает землю, к которой стремятся и тоскуют, почву, которую возделывают, на которой живут и где находят последний приют. Пейзаж – тема политически заряженная, связанная с вопросами принадлежности и идентичности, с национальными и религиозными конфликтами. В Израиле – государстве без признанных границ, где живут разные народы, а крошечный клочок земли становится предметом противоречивых претензий на владение, – художественный взгляд на пейзаж неизбежно включает вопрос: кому принадлежит этот пейзаж", – говорит Коби Бен-Меир, главный куратор Музея Хайфы.

Выставка исследует пейзаж в более широком смысле, если сильно приблизиться – всё становится пейзажем, человеческая кожа, поверхность ковра и дерева.

За последние пять лет собрание пополнилось значительным числом произведений. Среди них – картины Нахума Гутмана, Исраэля Пальди и Реувена Рубина. Экспозиция включает также новые приобретения и дары музею – произведения Фарида Абу-Шакры, Михаль Хейман, Одеда Хирша и Йохевед Вайнфельд.

Многие предметы впервые за многие годы показаны публике после реставрации: праздничные платья подмандатной Палестины 1920-х годов, работы Иудит Левин, Ури Ризмана и Йехезкеля Штрехмана.

Параллельно в музее проходят временные выставки "Рабочий стол: физическая выставка о цифровом" и "Голос Африки: африканская коллекция вновь раскрывается". Эти проекты будут демонстрироваться в музее и во время праздников Тишрей, вплоть до января 2026 года.

Музей искусства в Хайфе является частью сети Музеев Хайфы. В его собрании – произведения израильских и зарубежных художников, временные тематические проекты, а также разнообразная образовательная программа.

Подробности и часы работы на сайте музея