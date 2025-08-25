В Израиле покажут фильм "Бунт надежды" о борьбе советских евреев за выезд в Израиль

14 сентября в Центре наследия Менахема Бегина состоится показ документального фильма "Бунт надежды", посвященного двадцатилетней деятельности голландского Комитета солидарности с советскими евреями, действовавшего в тесном сотрудничестве с Государством Израиль через организацию "Натив".

Мероприятие проводится в сотрудничестве с ветеранами голландского Комитета солидарности, посольством Королевства Нидерландов в Израиле и канцелярией премьер-министра Израиля.

Фильм основан на книге голландского историка и писательницы Алин Пенневаард. В центре повествования – советские евреи, добивавшиеся права на репатриацию и подвергавшиеся за это преследованиям, а также усилия Государства Израиль и международных "комитетов солидарности" по их поддержке. Голландский Комитет занимал особое место в этой борьбе.

Лидером Комитета был раввин Авраам Сутендорп, сумевший объединить еврейское и нееврейское население Нидерландов в борьбе за права советского еврейства. Помимо общественной деятельности, правительство Нидерландов согласилось представлять дипломатические интересы Израиля в СССР после разрыва дипломатических отношений в июне 1967 года. Через посольство Нидерландов в Москве проходили все советские евреи, получившие разрешение на выезд благодаря международным усилиям.

Режиссер Рауль де Цварт представит истории раввина Сутендорпа, других активистов Комитета, трех узников Сиона – Натана Щаранского, Йосефа Бегуна и Сильвы Залмансон, а также двух голландских студентов, отправившихся в СССР под видом туристов для связи с отказниками и тайной доставки запрещенных сионистских материалов. Фильм также расскажет об истории "Натива" и о взаимодействии правительства Израиля с международными организациями, в том числе в Нидерландах.