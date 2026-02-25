Кнессет в предварительном чтении одобрил "закон о Стене Плача"

В среду, 25 февраля, на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении был одобрен "закон о Стене Плача", инициированный главой партии "Ноам" Ави Маозом.

56 депутатов Кнессета поддержали предложение, 47 выступили против.

Согласно законопроекту, только главный раввинат будет иметь право определять порядок молитвы в святых местах, в том числе у Стены Плача и управления ими.

Напомним, что 22 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил заседание межминистерской комиссии по законодательству для того, чтобы этот законопроект, вызывающий критику в еврейских общинах диаспоры, не рассматривался. Он выносится на голосование как персональная инициатива Ави Маоза, и, после предоставления депутатам от коалиции свободы голосования, его шансы на утверждение крайне низки.