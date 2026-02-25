Умер актер Роберт Кэрредин, звезда "Мести ботанов" и "Лиззи Магуайр"

В США на 72-м году жизни умер актер Роберт Кэрредин, известный по роли Льюиса Скольника в комедии "Месть ботанов" и роли отца Лиззи в сериале "Лиззи Магуайр" (Disney). О смерти актера сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи.

Роберт Кэрредин был одним из представителей известной актерской династии, он снимался в кино и на телевидении более 50 лет и сыграл около 70 ролей.

Много лет Кэрредин боролся с биполярным расстройством.