Умер актер Роберт Кэрредин, звезда "Мести ботанов" и "Лиззи Магуайр"
время публикации: 25 февраля 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 11:34
В США на 72-м году жизни умер актер Роберт Кэрредин, известный по роли Льюиса Скольника в комедии "Месть ботанов" и роли отца Лиззи в сериале "Лиззи Магуайр" (Disney). О смерти актера сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи.
Роберт Кэрредин был одним из представителей известной актерской династии, он снимался в кино и на телевидении более 50 лет и сыграл около 70 ролей.
Много лет Кэрредин боролся с биполярным расстройством.