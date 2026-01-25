x
25 января 2026
Культура

Историю бывшего заложника Эли Шараби экранизируют в Голливуде

Заложники
время публикации: 25 января 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 10:11
Историю Эли Шараби экранизируют в Голливуде
AP Photo/Ariel Schalit

Бывший заложник Эли Шараби, автор книги "Заложник", которая стала бестселлером и в Израиле, и зарубежом, принимает участие в разработке голливудского фильма по своей истории. Об этом сообщание издание "Исраэль а-йом".

Предполагается, что действие фильма начнется 7 октября 2023 года, когда Шараби был похищен из своего дома в кибуце Беэри, а его жена и две дочери убиты. Далее картина расскажет о периоде плена и о возвращении Шараби в Израиль, переживании утраты и пути восстановления. Если проект будет утвержден, премьера может состояться примерно через три года.

Шараби провёл в плену 491 день. После возвращения он написал книгу "Заложник", где описал свой опыт начиная с 7 октября и до освобождения. Книга стала абсолютным бестселлером в Израиле и вошла в список самых быстро продаваемых книг по версии "Нью-Йорк Таймс".

Культура
