Историю бывшего заложника Эли Шараби экранизируют в Голливуде

Бывший заложник Эли Шараби, автор книги "Заложник", которая стала бестселлером и в Израиле, и зарубежом, принимает участие в разработке голливудского фильма по своей истории. Об этом сообщание издание "Исраэль а-йом".

Предполагается, что действие фильма начнется 7 октября 2023 года, когда Шараби был похищен из своего дома в кибуце Беэри, а его жена и две дочери убиты. Далее картина расскажет о периоде плена и о возвращении Шараби в Израиль, переживании утраты и пути восстановления. Если проект будет утвержден, премьера может состояться примерно через три года.

Шараби провёл в плену 491 день. После возвращения он написал книгу "Заложник", где описал свой опыт начиная с 7 октября и до освобождения. Книга стала абсолютным бестселлером в Израиле и вошла в список самых быстро продаваемых книг по версии "Нью-Йорк Таймс".