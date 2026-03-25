Российские издательства изымают книги писателя Драгунского из-за ошибки ИИ

Искусственный интеллект, используемый для проверки книг на соответствие законодательству РФ, ошибочно отнес фамилию писателя Драгунского к "запрещенным" из-за сходства с английским словом drug, обозначающим наркотики. Об этом рассказал генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

По его словам, алгоритм выделил в фамилии "Драгунский" часть "драг", сопоставив ее с английским словом. В результате система пометила автора как потенциально нарушающего закон о пропаганде наркотиков.

"Все это приходится проверять и вычищать вручную", – отметил Капьев, подчеркнув, что автоматические проверки требуют дополнительной проверки человека.

На этом фоне в начале марта издательство АСТ, входящее в одну группу с "Эксмо", сняло с продажи несколько книг Дениса Драгунского – сына известного писателя Виктора Драгунского. Также была приостановлена продажа книг Алексея Сальникова.

Как сообщалось, произведения направили на дополнительную экспертизу на предмет возможной пропаганды наркотиков и других запрещенных тем. В АСТ объяснили такие меры необходимостью "оценки рисков и проведения экспертиз".