В возрасте 49 лет умер актер Тихон Котрелёв

24 марта в возрасте 49 лет умер российский актер Тихон Котрелёв. Один из сыновей, Петр, сообщил, что Тихон скончался после долгой и сложной болезни.

Тихон Котрелёв родился 17 сентября 1976 года в Москве, в семье филолога Николая Котрелёва. В 1993 году окончил московскую литературную гимназию №67. После школы учился в РГГУ, семь лет работал в журналистике. В 2005 году окончил РАТИ-ГИТИС, режиссерский факультет, курс Сергея Женовача. Был актером Театра "Студия театрального искусства". С 2005 года снимался в кино. Исполнил роли в лентах "Из пламя и света" (Сергей Трубецкой), "Голоса" (Борис Вьюгин), "Пётр Лещенко. Всё, что было..." (Леонид Завьялов), "Маргарита Назарова" (Полищук) и др.