24 марта 2026
последняя новость: 20:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 20:40
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Культура

Суд в Калифорнии обязал американского комика выплатить $19,25 млн по делу о сексуальном насилии

Суд
Звезды
время публикации: 24 марта 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 19:35
Американский комик Билл Косби
AP Photo/Matt Rourke

Суд присяжных в штате Калифорния постановил, что американский комик Билл Косби должен выплатить 19,25 миллиона долларов компенсации Донне Мотсингер, признав его виновным в том, что он накачал женщину наркотиками и подверг ее сексуализированному насилию более 50 лет назад.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в 1972 году. По словам Мотсингер, Косби забрал ее из дома на лимузине, предложил вино и таблетку, которую она приняла за аспирин. После этого женщина потеряла сознание.

Как пишет Los Angeles Times, в иске указано, что пострадавшая вспоминает лишь фрагменты происходящего: она то приходила в себя, то снова теряла сознание, а последним воспоминанием стали "вспышки света". Позже, по ее словам, она очнулась дома частично раздетой и пришла к выводу, что была накачана наркотиками и изнасилована.

Донне Мотсингер сейчас 84 года. В 1970-е она работала официанткой в ресторане Trident в Саусалито, популярном среди знаменитостей, включая самого Косби.

Сам 88-летний Косби отвергает обвинения, как и аналогичные заявления десятков других женщин, поданные против него в разные годы. Его адвокаты утверждают, что Мотсингер "не имеет четкого представления о произошедшем". Представители артиста не ответили на запросы СМИ о комментариях.

Культура
