В Великобритании вышел сборник стихов из Газы: "Поэзия стала формой сопротивления"

В Великобритании опубликован новый сборник стихов палестинских авторов из сектора Газа – Let"s Throw Away War ("Давайте выбросим войну"). Книга объединила тексты студентов Исламского университета Газы, написанные во время войны, бомбардировок и гуманитарной катастрофы. Сборник опубликован издательством Wild Goose Publications – издательским подразделением экуменической христианской общины на шотландском острове Айона.

"Поэзия сохраняет надежду. Даже в самые темные моменты палестинская поэзия продолжает представлять будущее", – цитирует The Guardian профессора Назми аль-Масри из Исламского университета Газы.

По его словам, стихи стали языком коллективной скорби и памяти: "В Газе поэзия документирует то, до чего не всегда добираются камеры и что невозможно объяснить цифрами. Когда уничтожаются физические пространства, поэзия становится свидетелем истории".

В предисловии к книге говорится: "Эти стихи написаны не в тихих комнатах. Они создавались под рушащимися потолками, печатались на телефонах с разряженными батареями и заучивались наизусть, потому что бумага могла не сохраниться".

Отдельное место в сборнике занимают стихи, посвященные палестинскому поэту и преподавателю Рефату Алариру, погибшему в декабре 2023 года с членами своей семьи. Его стихотворение "Если мне суждено умереть" часто цитируют авторы сборника.