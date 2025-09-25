Министр культуры Испании принял участие в пропалестинском митинге

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун, известный своей антиизраильской позицией, принял участие в пропалестинской демонстрации, которая прошла в среду на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. К нему присоединились директор кинофестиваля Хосе Луис Ребординос, а также испанские режиссеры Исаки Лакуэста и Хулио Медем ("Комната в Риме", "Лучиа и секс"). По общим оценкам полиции, в демонстрации приняли участие тысячи человек. Они протестовали против продолжающейся войны в Газе.

Манифестанты собрались перед театром Виктории-Эухении накануне испанской премьеры фильма тунисской постановщицы Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб", получившего Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля. Это не первая демонстрация пропалестинских активистов в Сан-Себастьяне с начала фестиваля. По свидетельствам очевидцев, с первого дня смотра защитники Газы перекрывают здесь улицы и мосты.

Эрнест Уртасун – сторонник бойкота Израиля на международной арене, включая конкурс "Евровидение". Еще в начале сентября министр культуры Испании заявил, что "если не удастся помешать участию Израиля (в Евровидении – прим.ред.), придётся действовать. Мы не можем нормализовать его присутствие на международных форумах, как будто ничего не происходит". Спустя неделю Общественная телерадиокомпания Испании RTVE официально заявила, что откажется от участия в "Евровидении-2026", если Израиль останется в списке конкурсантов. Решение бойкотировать Израиль поддержали также Нидерланды, Исландия, Словения и Ирландия.

Уртасун является представителем партии Sumar, к которой принадлежит и исполняющеий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес. В начале сентября власти Испании обвинили ЕС в двойных стандартах в отношении к палестино-израильскому конфликту. Тогда Уртасун дал пресс-конференцию в Мадриде, заявив, что Израиль является "оккупационной силой", а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйден "не осуждает военные преступления Израиля".