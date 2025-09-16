x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 14:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 14:57
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Испания бойкотирует "Евровидение-2026", если в конкурсе будет участвовать Израиль

Израиль
Война "Железные мечи"
Испания
Евровидение-2026
время публикации: 16 сентября 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 14:13
Испания бойкотирует "Евровидение-2026", если в конкурсе будет участвовать Израиль
AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

Госсовет директоров испанского вещателя RTVE во вторник, 16 сентября, проголосовал за бойкот конкурса "Евровидение-2026", если Европейский вещательный союз не исключит Израиль из числа участников.

Испания стала первой страной из "большой пятерки" конкурса (Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания), кто официально занял такую позицию.

Решение принято по предложению президента RTVE Хосе Пабло Лопеса.

В RTVE уточнили: отказ касается именно конкурса 2026 года и вступит в силу, если Израиль останется в списке участников.

Ранее о готовности бойкотировать "Евровидение-2026" в случае участия Израиля заявляли Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 13 сентября 2025

Нидерланды объявили о бойкоте "Евровидения-2026" в случае допуска Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 сентября 2025

RTE: Ирландия не примет участие в Евровидении, если допустят Израиль