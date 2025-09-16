Испания бойкотирует "Евровидение-2026", если в конкурсе будет участвовать Израиль

Госсовет директоров испанского вещателя RTVE во вторник, 16 сентября, проголосовал за бойкот конкурса "Евровидение-2026", если Европейский вещательный союз не исключит Израиль из числа участников.

Испания стала первой страной из "большой пятерки" конкурса (Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания), кто официально занял такую позицию.

Решение принято по предложению президента RTVE Хосе Пабло Лопеса.

В RTVE уточнили: отказ касается именно конкурса 2026 года и вступит в силу, если Израиль останется в списке участников.

Ранее о готовности бойкотировать "Евровидение-2026" в случае участия Израиля заявляли Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.