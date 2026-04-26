Финал XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна перенесен на сентябрь

Финал XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, который должен был состояться в мае 2026 года, перенесен и пройдет с 3 по 9 сентября 2026 года в Тель-Авивском музее изобразительных искусств и в филармоническом зале "Гейхал а-Тарбут" имени Чарльза Бронфмана.

Решение о переносе финала продиктовано стремлением провести заключительные этапы именно в Израиле. Из-за логистических трудностей, вызванных текущей ситуацией в сфере безопасности, и возможных ограничений Службы тыла на количество зрителей, организаторы сочли сентябрь наиболее подходящим временем для обеспечения безопасности и высокого художественного уровня мероприятия.

Шесть финалистов будут разделены на две группы по три человека; каждый вечер будет выступать одна из групп.

Расписание финальных этапов:

Оркестровый финал (с камерным оркестром "Израильская Камерата Иерусалим"): 3 и 5 сентября, Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Камерный финал: 4-5 сентября, Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Оркестровый финал (с Израильским филармоническим оркестром): 7-8 сентября, "Гейхал а-Тарбут", Тель-Авив.

Церемония награждения и концерт лауреатов: 9 сентября, "Гейхал а-Тарбут", Тель-Авив.

"Мы считаем первостепенно важным проведение финальных этапов Конкурса Рубинштейна именно в Израиле, перед местной публикой и в том культурном пространстве, где конкурс родился и вырос", – говорит Ариэль Коэн, руководитель конкурса. "Решение о переносе финала было непростым, оно продиктовано ответственностью перед участниками. Именно это позволяет нам гарантировать проведение конкурса на самом высоком уровне, сохранив уникальный художественный и международный дух нашего мероприятия".

Отборочные этапы конкурса пройдут в запланированные сроки – с 28 апреля по 4 мая – в Академии Кронберга (Германия). Это решение принято, чтобы не нарушать планы 42 пианистов, которые готовились к состязанию более года.

I этап (сольные выступления): 28 апреля – 1 мая.

II этап (сольные выступления): 2-4 мая.

Ведение программы, интервью, дискуссии в антрактах и управление прямой трансляцией будут осуществляться из Тель-Авивского музея изобразительных искусств. Все этапы конкурса будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте: arims.org.il.

Участники и жюри

В этом году в конкурсе принимают участие 42 пианиста из разных стран: 5 из Израиля, 11 из Китая, 5 из Южной Кореи, 3 из России, 2 из Болгарии, 2 из Великобритании, а также представители Украины, США, Беларуси, Грузии, Японии, Латвии, Испании, Польши, Португалии, Чехии, Канады и Швейцарии. Среди участников 7 женщин и 35 мужчин. Возраст самого молодого конкурсанта – 18 лет, средний возраст – 25 лет.

Жюри вновь возглавит прославленный пианист и педагог, профессор Арье Варди. В состав жюри также вошли: Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ефим Бронфман, Акико Эби, Тайсир Элиас, Иэн Фонтейн, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Милх-Шериф, Пётр Палечны и Су Чжан Син..

О программе финала

В финале участники исполнят фортепианные трио совместно со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори, а также фортепианные концерты с оркестрами "Израильская Камерата. Иерусалим" (дирижер Авнер Бирон) и Израильским филармоническим оркестром (дирижер Йоэль Леви).

Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого. Конкурс устанавливает исключительно высокие стандарты и служит мировой платформой для молодых талантов, обладающих интеллектуальной зрелостью и яркой индивидуальностью.

Расписание проведения XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна (2026 год)

27 апреля

Событие: Торжественное открытие и Гала-концерт открытия.

Место проведения: Casals Forum, Академия Кронберга (Германия).

28 апреля – 1 мая

Этап: I этап (сольные выступления).

Детали: Участвуют все 42 конкурсанта, сольные программы продолжительностью 35-40 минут.

Место проведения: Академия Кронберга (Германия).

2-4 мая

Этап: II этап (сольные выступления).

Детали: Участвуют 16 отобранных пианистов, сольные программы продолжительностью 50-60 минут.

Место проведения: Академия Кронберга (Германия).

3 и 5 сентября

Финал: Оркестровый финал ("Классический концерт").

Участники: Выступления с камерным оркестром "Израильская Камерата. Иерусалим" под руководством дирижера Авнера Бирона.

Место проведения: Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

4-5 сентября

Камерный финал ("Камерная музыка").

Исполнение фортепианных трио совместно со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори.

Место проведения: Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

7-8 сентября

Оркестровый финал ("Большой концерт").

Выступления с Израильским филармоническим оркестром под руководством дирижера Йоэля Леви.

Место проведения: Зал имени Чарльза Бронфмана (Гейхал а-Тарбут), Тель-Авив.

9 сентября

Церемония награждения и Гала-концерт победителей.

Выступления лауреатов с оркестром "Израильская Камерата. Иерусалим" под руководством дирижера Авнера Бирона.

Место проведения: Зал имени Чарльза Бронфмана (Гейхал а-Тарбут), Тель-Авив.

