Конкурс Артура Рубинштейна пройдет онлайн из-за войны

XVIII Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна состоится с 28 апреля по 4 мая. Сольные выступления конкурсантов пройдут в музыкальной академии Кронберга в Германии. Трансляция программы, а также интервью и дискуссии в перерывах будут проходить в Тель-Авивском музее искусств и транслироваться онлайн.

По решению жюри в конце второго этапа шесть финалистов прибудут в Израиль для участия в финальном туре, который пройдет с 8 по 14 мая и в филармоническом зале имени Бронфмана (Гейхал ха-Тарбут). Если военные действия не позволят участникам приехать в Израиль, финальный этап будет отложен на более поздний срок.

Художественный руководитель конкурса Ариэль Коэн отмечает: "Ассоциация конкурса представила гибкую программу действий, стремясь дать возможность 42 пианистам, готовившимся к этому событию более года, проявить свой талант, и позволить музыке звучать – в Израиле и во всем мире. Мы были приятно удивлены желанием сотен пианистов участвовать в конкурсе, несмотря на ситуацию с безопасностью. Это свидетельствует о престижном статусе конкурса Рубинштейна в мире".

"Обычно конкурсанты выбирают произведение из трёх сочинений израильских композиторов, как правило специально заказанных конкурсом, – поясняет Коэн. – На этот раз мы решили представить участникам и публике подборку из десяти произведений для фортепиано, написанных еврейскими композиторами в период Холокоста. Каждый участник должен выбрать одно произведение, которое будет исполнено в первом или втором туре".

Все этапы конкурса будут транслироваться в прямом эфире на сайте: arims.org.il

Комитет конкурса отмечает, что в этом году было подано рекордное количество заявок – более 500 пианистов начали процесс подачи заявки; 200 из них выполнили все требования для участия. В результате были отобраны 42 пианиста: среди них пять конкурсантов из Израиля, одиннадцать из Китая, пять из Южной Кореи, трое из России, двое из Болгарии, двое из Великобритании, двое из Германии и по одному представителю из следующих стран: Украина, США, Беларусь, Грузия, Япония, Латвия, Испания, Польша, Португалия, Чехия, Канада и Швейцария. Семь участников – женщины, тридцать пять – мужчины. Самому молодому конкурсанту – 18 лет; средний возраст – 25.

Жюри вновь возглавит профессор Арье Варди.

Конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого, после того как Рубинштейн согласился дать конкурсу свое имя. Его цель заключалась в том, чтобы соединить имя и художественное наследие Артура Рубинштейна с культурной жизнью Израиля.