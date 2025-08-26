Во Франции выходит книга о Надаве Лапиде с предисловием Жюльет Бинош

В сентябре во Франции выйдет книга о фильмах израильского режиссера Надава Лапида "Надав Лапид – история борьбы". Ее выход приурочен к премьере картины Лапида "Да", которая была впервые показана на Каннском кинофестивале в мае этого года. Французская актриса Жюльет Бинош, возглавлявшая жюри смотра, написала предисловие к книге, где отмечает, что израильский режиссер "стремится освободить мир, кричит, чтобы спасти его, разбудить от кошмара насилия и лжи". Кстати, Бинош была председателем жюри Берлинале в 2019 году, когда главный приз фестиваля, Золотой медведь, достался картине Лапида "Синонимы".

Автор книги – Морган Покэ, один из ведущих кинокритиков Франции. Покэ был одним из отборщиков каннской программы "Двухнедельник режиссеров", в рамках которой был показал фильм Лапида "Да". Книга состоит из интервью Покэ с Лапидом и охватывает творческий путь режиссера от учёбы в школе Сэм Шпигель до премьеры "Да" в Каннах. Всего за это время Лапид снял четырнадцать полнометражных и короткометражных фильмов. В книгу также включены интервью Покэ с Хаимом Лапидом (отцом режиссера), его коллегами и друзьями, а также текст самого Лапида о его матери, постановщице Эре Лапид. В издание также вошли тексты о фильмах Лапида, написанные румынским режиссером Раду Жуде и французскими постановщами Патрисией Мазюи и Антуаном Барро.

Картина "Да" Надава Лапида номинирована в категории "Лучший фильм" премии израильской академии кино и телевидения "Офир" и в случае победы может стать представителем Израиля на премии "Оскар".