В России предлагают создать аналог "Диснейленда" – "Чебурляндию"

В России предлагают создать аналог парка развлечений "Диснейленд". Этой идеей поделился с ТАСС член комитета Совета Федерации по культуре от партии КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, успех нового фильма франшизы "Чебурашка" в российском прокате показывает, что "советские мультипликационные и кинематографические герои обладают мощным потенциалом".

"Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои "Ну, погоди!", "Простоквашино" стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами", – сказал парламентарий ТАСС.

По задумке сенатора, парки развлечений нужно построить в разных городах России для популяризации отечественных сказочных героев. Гибатдинов считает, что такие паркие могли бы стать "инструментом культурной политики и мягкой силы, формирующем у детей позитивную идентичность через родных, знакомых героев".

"Чебурашка 2" вышел на экраны 1 января 2026 года и, по данным сайта Кинопоиск, собрал 5.5 млрд рублей, заняв второе место в списке самых кассовых фильмов России.

Напомним, что в ноябре 2025 года депутат Госдумы РФ Андрей Макаров ("Единая Россия"), в ходе обсуждения Комитетом по бюджету и налогам российской Государственной думы поправок к бюджету на 2026-2028 годы, говоря о финансировании конкурса "Родная игрушка", заявлял: "А вы помните, откуда в Советский Союз привозили – была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы". Коллеги попытались оспорить эту точку зрения, заявив, что апельсины импортировали также из Марокко и Испании. Однако глава комитета отметил, что во время создания книги и мультфильма из Марокко завозили мандарины, а Испания не поставляла цитрусовые в СССР.