x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 15:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 15:28
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Депутат российской Госдумы Макаров заявил, что Чебурашка – еврей из Израиля

Россия
время публикации: 13 ноября 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 15:26
Российские спортсмены-олимпийцы позируют со своим официальным талисманом, Чебурашкой. Красная площадь, Москва, 5 августа 2004 года
AP Photo/ Sergei Kivrin

В ходе обсуждения Комитетом по бюджету и налогам российской Государственной думы поправок к бюджету на 2026-2028 годы был затронут вопрос о финансировании конкурса "Родная игрушка". Глава комитета Андрей Макаров вспомнил об одном из самых любимых персонажей российских детей.

"А вы помните, откуда в Советский Союз привозили – была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы", – сказал парламентарий.

Коллеги попытались оспорить эту точку зрения, заявив, что апельсины импортировали также из Марокко и Испании. Однако глава комитета отметил, что во время создания книги и мультфильма из Марокко завозили мандарины, а Испания не поставляла цитрусовые в СССР.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 02 июля 2022

Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 сентября 2018

В Холоне создан детский парк "Чебурашка и его друзья"