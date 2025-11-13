Депутат российской Госдумы Макаров заявил, что Чебурашка – еврей из Израиля

В ходе обсуждения Комитетом по бюджету и налогам российской Государственной думы поправок к бюджету на 2026-2028 годы был затронут вопрос о финансировании конкурса "Родная игрушка". Глава комитета Андрей Макаров вспомнил об одном из самых любимых персонажей российских детей.

"А вы помните, откуда в Советский Союз привозили – была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы", – сказал парламентарий.

Коллеги попытались оспорить эту точку зрения, заявив, что апельсины импортировали также из Марокко и Испании. Однако глава комитета отметил, что во время создания книги и мультфильма из Марокко завозили мандарины, а Испания не поставляла цитрусовые в СССР.