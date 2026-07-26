Герт Вилдерс посетил Са-Нур: "Благодаря поселениям здесь Европа в большей безопасности"

На фоне политической напряженности и решения правительства Нидерландов ввести запрет на импорт товаров из Иудеи и Самарии, лидер нидерландской оппозиции и кандидат на пост премьер-министра Герт Вилдерс начал на этой неделе свой визит в Израиль в качестве официального гостя главы регионального совета Шомрон Йоси Дагана.

Вилдерс решил начать экскурсию с визита в возрождаемый поселок Са-Нур на севере Самарии. На исходе шабата Вилдерс пришел на ужин в дом Йоси Дагана в поселке, где они провели очень долгую встречу. Затем Вилдерс совершил прогулку по поселку и пообщался с местными жителями.

В ходе визита Вилдерсу представили карту и "План возрождения" по созданию 19 новых поселений на севере Самарии, одним из которых является Са-Нур. Даган поблагодарил нидерландского лидера за его неизменную поддержку.

Даган, в частности, заявил: "То, что мы делаем вместе – это прежде всего отстраиваем заново нашу родину, библейскую землю. Мы вместе строим будущее Израиля, Европы и всего мира. После 7 октября стало яснее, чем когда-либо, что наши поселения на севере Самарии – это пояс безопасности всего государства Израиль".

Вилдерс в ответ сказал: "Это правда, и это влияет на безопасность Европы и на безопасность Нидерландов. Все взаимосвязано, поэтому мы работаем вместе и победим вместе".

Это уже второй визит Вилдерса в Израиль менее чем за два года, при этом во время своего предыдущего визита он также посетил этот регион. Его прошлый визит вызвал широкое общественное обсуждение в Нидерландах и даже оказался в центре дебатов в парламенте. Ожидается, что и нынешний визит вызовет широкий резонанс, особенно в свете недавнего решения правительства Нидерландов бойкотировать товары из Иудеи и Самарии.

В ближайшие дни Вилдерс встретится с высокопоставленными чиновниками правительства Израиля.