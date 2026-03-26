Билл Махер получит премию Марка Твена, несмотря на опровержения Белого дома

Американский комик и телеведущий еврейского происхождения Билл Махер будет удостоен премии Марка Твена за вклад в американский юмор, которую вручает Центр Кеннеди.

Вице-президент по связям с общественностью Центра Кеннеди Рома Дарави заявила:

"На протяжении почти трех десятилетий премия Марка Твена отмечает величайшие умы в комедии. А еще дольше Билл влияет на общественную дискуссию в США – по одной политически некорректной шутке за раз".

Ранее информация о награждении Махера появилась в СМИ, однако Белый дом ее опроверг.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун 20 марта написал: "Фейковые новости".

Пресс-секретарь Каролин Ливитт также заявила CNN: "Это фейк. Билл Махер НЕ получит эту награду".

Тем не менее позже информация подтвердилась.

Сам Махер прокомментировал награду с юмором:

"Спасибо людям Марка Твена: мне только что объяснили, что это за премия, и, оказывается, это как "Эмми", только я ее выиграл".

Махер не раз критиковал президента США Дональда Трампа. В частности он резко высмеял Трампа после заявлений о его намерении силой захватить Гренландию, а потом отказе от них. Он сравнил действия главы Белого дома с собакой, которую стошнило на ковер, а она потом все съела. Тогда же Махер пошутил, что министр войны США Пит Хегсет от волнения даже запустил дрон по собачей упряжке гренландцев.